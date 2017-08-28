Эксперт назвал причину подорожания газа на заправках

Сжиженный газ дорожает из-за его нехватки у поставщиков, считают в Energy Group S.A.

Основная причина кризиса и роста цен на сжиженный газ в Украине заключается в нехватке ресурса у поставщиков и производителей. Об этом заявил глава поставщика российского сжиженного газа Proton Energy Group S.A. (Швейцария) Нисан Моисеев в интервью EnKorr.

"Основная причина – дефицит газа в традиционных для Украины источниках поставок газа: России, Беларуси, Польше. Ряд заводов остановился на сезонные ремонты, это уже вызвало рост цен в Европе и Черноморском регионе на 10-15%", – считает Моисеев.

К тому же, по его словам, кризис подхлестнули сезонный рост потребления, нехватка подвижного состава и хранилищ.

"При пиковом потреблении 150 тыс. т в месяц резервуарный парк всего 40 тыс. т. В период низких цен можно было бы делать запас и плавно проходить пик потребления. Однако нехватка хранилищ предопределяет дороговизну услуг по хранению и рискованность создания запасов", – заявил глава швейцарской компании.

Он считает, что нынешний кризис на рынке автогаза протекает острее, чем летом прошлого года. "Потребление за год снова выросло, стране надо больше газа, а его нет", – резюмировал Моисеев.

В то же время он опроверг версию о том, что причиной роста цен является монополизация рынка. "В 2017 году импорт сжиженного газа произвело более 90 компаний, в 2016 году было меньше импортеров. Сейчас без проблем завозят газ со всевозможных сухопутных направлений, растут поставки по морю", – заявил глава Proton Energy Group, ссылая на данные украинской таможни.