Эксперт назвал причину подорожания газа на заправках

28.08.17 19:23Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

Сжиженный газ дорожает из-за его нехватки у поставщиков, считают в Energy Group S.A.

Основная причина кризиса и роста цен на сжиженный газ в Украине заключается в нехватке ресурса у поставщиков и производителей. Об этом заявил глава поставщика российского сжиженного газа Proton Energy Group S.A. (Швейцария) Нисан Моисеев в интервью EnKorr.

"Основная причина – дефицит газа в традиционных для Украины источниках поставок газа: России, Беларуси, Польше. Ряд заводов остановился на сезонные ремонты, это уже вызвало рост цен в Европе и Черноморском регионе на 10-15%", – считает Моисеев.

К тому же, по его словам, кризис подхлестнули сезонный рост потребления, нехватка подвижного состава и хранилищ.

"При пиковом потреблении 150 тыс. т в месяц резервуарный парк всего 40 тыс. т. В период низких цен можно было бы делать запас и плавно проходить пик потребления. Однако нехватка хранилищ предопределяет дороговизну услуг по хранению и рискованность создания запасов", – заявил глава швейцарской компании.

Он считает, что нынешний кризис на рынке автогаза протекает острее, чем летом прошлого года. "Потребление за год снова выросло, стране надо больше газа, а его нет", – резюмировал Моисеев.

В то же время он опроверг версию о том, что причиной роста цен является монополизация рынка. "В 2017 году импорт сжиженного газа произвело более 90 компаний, в 2016 году было меньше импортеров. Сейчас без проблем завозят газ со всевозможных сухопутных направлений, растут поставки по морю", – заявил глава Proton Energy Group, ссылая на данные украинской таможни.

Похожие новости

19.07.17 13:30Санкции заставили «Газпром» форсировать строительство газопровода в обход Украины — СМИ

17.07.17 12:33ЕС начал изучать украинские хранилища газа

28.03.17 08:00В Украине газодобывающие компании заставят платить новый тариф

27.03.17 09:03Кто взорвет АЭС? Украина в ожидании атомных новых провокаций

22.01.17 10:15В Украине подорожали автомобили: что будет с ценами в 2017

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 28.08.2017

Закругление верхнее-левое

19:45Психоделический мир с гигантским зайцем: Иван Дорн снялся в необычном клипе

19:38В Николаеве собирают подписи за эвтаназию бродячих животных

19:23Эксперт назвал причину подорожания газа на заправках

19:09На Нижнем БАМе Николаева провалился тротуар: место происшествия ничем не ограждено

18:56Президент Франции взял собаку из приюта

18:41Умный кот: как животное добывает себе корм без помощи хозяина (Видео)

18:29В Индии гуру сядет на 10 лет за изнасилование

18:16Суд освободил завербованных ФСБ украинцев

17:57Украинцы добыли две бронзы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

17:47Визит Рика Перри в Украину перенесен: названа причина

17:38Как португальская принцесса приучила англичан к чаю

17:22ОБСЕ: На Донбассе почти три тысячи неотведенных вооружений

17:11Ярмоленко перешел в Боруссию Дортмунд

16:57Погода в Украине: ночью значительно похолодает

16:48Видеохит: охота ленивого медведя взорвала интернет

16:36«Надеюсь, 1 сентября откроем» — Савченко ответил, почему стадион в парке Победы не открыли ко Дню Независимости

16:21В какое время суток мужчины чаще всего злятся: ученые выяснили

16:09По Николаеву перевигаются колонны военной техники (видео)

15:55В Киеве на территории школы нашли зарезанного мужчину

15:43На Львовщине открыли уникальную колокольню

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.08.17 19:505080

Итальянская авиакомпания запускает рейсы из Львова в Милан

14.08.17 20:014040

В «Сказке» ко Дню Независимости пройдет танцевальный флешмоб

14.08.17 20:163430

В НАБУ 100 дел о коррупции на госпредприятиях

14.08.17 20:285260

Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей

Самые читаемые

17.08.17 20:0525170

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:008010

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

15.08.17 20:306120

Холера в Николаеве: медики в состоянии «боевой» готовности

17.08.17 15:055860

Названы самые дешевые туристические направления для жителей СНГ

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама