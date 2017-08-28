В Николаеве собирают подписи за эвтаназию бродячих животных

В Николаеве дискуссия между противниками и сторонниками эвтаназии бродячих животных переходит в активную фазу. Так, и те, и другие обещают присутствовать на сессии горсовета, которая пройдет в четверг, 31 августа.

Предметом спора, в частности, стали предложенные изменения в «Программу обращения с собаками и кошками на территории Николаева на 2013-2017 годы», которыми предусматривается эвтаназия. Их и предлагают вынести на сессию.

Зоозащитники считают, что такая практика ни к чему хорошему не приведет, передает Свідок.info

«По последним данным подсчета животных в Николаеве, которые дважды проводили специалисты из Animal-id info UA, в 2017 году в городе насчитали 4 900 бездомных животных. В 2016 году количество животных было значительно выше – 7 400 особей. Можно уверенно утверждать, что существующая программа дает результаты и имеет положительную динамику снижения численности бездомных животных», – говорится в заявлении зоозащитников на имя мэра Сенкевича.

Относительно эвтаназии они заявляют, что «такой метод регулирования только создаст определенную почву для бесполезного и неэффективного расходования средств городского бюджета». Лидеры украинских зоозащитных организаций Украины, волонтеры уже обратились к мэру Николаева с требованием не допустить казни животных и напомнили, что массовая эвтаназия животных как метод регулирования безнадзорных животных запрещена на национальном уровне в Польше, Германии, Австрии, Португалии, Италии, Греции, Норвегии.

Сторонники идеи эвтаназии заявления по поводу массового убийства животных называют беспочвенной истерикой. Так, по их словам, речь идет лишь о гуманном способе усыпления собак, от которых отказались, чтобы снова не выпускать их на улицу.

«В статуте КП «Центр защиты животных» социальная и палиативная эвтаназия прописана, а в программе обращения с животными, которая у нас сейчас действует, не прописана никакая вообще. Таким образом из-за несостыковки в документах КП не имеет права закладывать в расходы траты на эвтаназию. Именно поэтому департамент ЖКХ инициировал и разработал поправки к уже существующей программе. Чтобы убрать эту не состыковку и перестать транжирить деньги на больных и агрессивных собак», - так пояснила ситуацию активистка Елена Косенчук.

Она также перечисляет другие пункты программы: «Эта программа включает в себя: обязательную регистрацию и чипирование/жетонирование владельческих собак. А так же отлов, мощение в карантин, стерилизацию и активное пристройство бездомных собак через систему адопции (как во Львове). И только если собаку по истечении нескольких недель никто не захочет забрать под свою личную ответственность, ее не выбросят назад на улицу в голод и холод, а гуманно усыпят, как предусматривает закон».

Сейчас сторонники эвтаназии проводят сбор подписей за принятие поправок.