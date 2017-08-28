15.08.17 08:013300
Светофоры Николаева ночью будут подмигивать
|28.08.17 20:07
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Городские светофоры Николаева в период длительного спада интенсивности движения (с 23:00 до 06:00) перевели в режим жёлтого мигания.
Городские светофоры Николаева в период длительного спада интенсивности движения (с 23:00 до 06:00) перевели в режим жёлтого мигания.
Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, пишет Таймер.
В этот период участники дорожного движения руководствуются Правилами дорожного движения: «В случае отключения светофора или его работы в режиме мигания сигнала жёлтого цвета и отсутствия регулировщика, перекрёсток считается нерегулируемым и водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрёстков и установленными на перекрёстке знаками приоритета».