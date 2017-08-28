Продлен арест мужчине, похитившему в Николаеве 10-летнего мальчика

28.08.17 20:49Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Злоумышленнику, который обоснованно подозревается в похищении малолетнего, продлен срок ареста до четырех месяцев, передает Inshe.tv

Сейчас в соответствующем медицинском учреждении проводится стационарно судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит вменяемость подозреваемого.

Ранее сообщалось, что 26 мая 2017 года по ходатайству, согласованному заместителем руководителя Николаевской местной прокуратуры № 2, постановлением следственного судьи Ингульского районного суда Николаева 48-летнему местному жителю, который подозревается в похищении 10-летнего мальчика, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком на 2 месяца.

20 июля Центральным районным судом г. Николаева срок ареста подозреваемого был продлен на 2 месяца без возможности внесения залога.

Напоминаем, что действия злоумышленника следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 146 УК Украины «Похищение ребенка, повлекшее тяжкие последствия», ч.1 ст. 187 УК Украины «Разбой», сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, как сообщало Инше ТВ, похитивший в Николаеве ребенка мужчина во всем признался

Как сообщалось, 22 мая в Николаеве пропал школьник, ученик 3-го класса. Поиски ребенка продолжались всю ночь, в них приняли участие активисты и военнослужащие. На следующий день, около 09:00 утра 23 мая мальчик был найден бойцами 79-ой ОДШМБр в лесопосадке возле поселка Горького и доставлен для обследования в больницу.

По заявлению пресс-службы облздрава, травм и повреждений у него не обнаружено, но ребенок очень напуган.

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Понедельник, 28.08.2017

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