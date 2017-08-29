В Первомайске жители назвали одну из улиц города «улицей Амброзии»

29.08.17 08:12Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

В крупнейшем, после областного центра городе Николаевщины — Первомайске — местные жители назвали одну из городских улиц «Улицей Амброзии».

Речь идет об улице официально именуемой Корабельной — она ведет к проходной завода «Фрегат». Разумеется, в честь амброзии первомайцы, наименовали улицу не просто так — это вредоносное растение пышно разрослось по всей ее длине, вплоть до самого завода. Об этом красноречиво свидетельствуют фотографии, которые жители прислали в редакцию «Новостей-N».

  • В отдельных местах кусты амброзии достигают человеческого роста, - сообщают первомайцы в письме.

Вообще, в Первомайске амброзия превратилась в настояще стихийное бедствие. Некоторые жители, страдающие аллергией, вынуждены уезжать из города на время цветения этого растения. Городские же власти никакой системной борьбы с карантинным сорняком не ведут.

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