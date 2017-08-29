Дорогой автогаз: что из-за него будет дорожать и когда начнется "откат" цен

Дешевое топливо для авто скоро может догнать в цене бензин. Эксперты: причина — дефицит.

Сжиженный газ для автомобилей (LPG-газ пропан-бутан) продолжает бить ценовые рекорды: за выходные он подорожал еще на 1,5—2 грн/л, превысив на некоторых АЗС показатель в 17 грн/л, передает Сегодня. Это почти на 50% выше, чем было месяц назад.

На многих заправках газа совсем нет. Но эксперты топливного рынка успокаивают: в середине сентября цены на газ должны пойти вниз. Но автоперевозчики уже поднимают цены на свои услуги.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ.

Главным фактором роста цен эксперты называют дефицит предложения на рынке. Как рассказал нам аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн, основные причины нынешней нехватки LPG-газа — это неупорядоченность рынка (много нелегальных заправок), ремонты заводов-производителей в РФ и Беларуси, проблемы с транспортировкой (дефицит дизтоплива на "Укрзализныце") и отсутствие диверсификации поставок (в основном мы импортируем газ только из РФ и Беларуси).

"С апреля до конца июня цены падали, из-за чего трейдеры не хотели везти сюда газа больше, чем нужно для розницы. Ситуацию усугубляли нелегалы: приобретая по безналу газ у крупных трейдеров, они сразу же перепродавали его за наличку на 300—500 грн/т дешевле (не платя 20% НДС). В итоге ресурсная дыра нарастала", — отметил аналитик. По оценкам Куюна, дефицит рынка сейчас составляет около 20%.

Директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев так прокомментировал ситуацию: "Растущий дефицит газа на оптовом рынке привел к паническому росту цен. Реально газ в рознице не должен стоить больше 15 грн/л".

ЧТО ДАЛЬШЕ.

"Цена в рознице приблизилась к технологическому максимуму — дальнейший ее рост ставит под сомнение целесообразность использования автогаза (его расход больше на 15—20%, чем у бензина. — Авт.). Думаю, что эта отметка — 18 грн/л. В результате ожидаем значительное падение потребления, и чем быстрее оно произойдет, тем быстрее наполнится рынок. С осторожным оптимизмом полагаю, что это случится к середине сентября. Ну а дальше — только вниз, к 11—12 грн/л", — подытожил Куюн.

По прогнозам Рябцева, цены упадут до прежнего уровня не раньше, чем к концу сентября: "Стоимость LPG-газа в рознице должна быть не выше 50—55% от стоимости бензина А-95. Если А-95 стоит в среднем 24,6 грн/л, то газ через месяц будет по 12—12,5 грн/л". Власти также отреагировали на подорожание газа. Первый вице-премьер Степан Кубив поручил Минэнергоугля, Госрегуляторной службе, АМКУ и ГФС изучить причины роста цены на сжиженный газ.

Проезд: цены уже подняли

Дорогой газ уже вызвал рост цен на проезд в такси и грузоперевозки, ведь, по оценкам специалистов топливного рынка, около трети коммерческого автопарка сейчас переоборудовано под газ. Если обычно проезд из центра Киева в спальный район (расстояние до 20 км) стоил 70—80 грн, то вчера в одной из фирм нам уже заломили все 90 грн. Проезд в микроавтобусе от райцентра Корсунь-Шевченковский (Черкасская обл.) до Киева ("Выдубичи") на расстояние 140 км уже стоит 80 грн (+5 грн) с человека. Обещают поднять цену на услуги по перевозке мелких грузов (мебель, стройматериалы) и транспортные компании.

Экономисты говорят, что самое большое подорожание из-за роста цен на газ будет на транспорте, так как там цена топлива составляет более половины себестоимости проезда. "Цены на перевозки вырастут на 15—20% уже в ближайшие дни, ведь у мелких частников нет запаса прочности, они не могут ждать, пока газ подешевеет. Потом, возможно, они снизят тарифы, если цена на газ вернется к прежнему уровню", — прогнозирует президент Украналитцентра Александр Охрименко.

А вот директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко более оптимистичен. "Возьмем для примера поставщиков бутилированной воды, — говорит Алексей. — Если они поднимут цену бутыли, то могут потерять клиентов. Рост цен возможен там, где работают монополисты, как на пассажирских перевозках в глубинке".

Резкого подорожания продуктов и промтоваров эксперты не прогнозируют. "В цене продуктов транспортные расходы не более 10%, поэтому газ добавит к стоимости молока, хлеба 1—2%", — подсчитал Дорошенко.