В Украине взлетел курс евро

29.08.17 09:00Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Европейская валюта резко повышается второй день подряд.

На сегодня, 29 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,51 грн;

1 евро – 30,42 грн;

10 российских рублей – 4,35 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, снизился на три копейки после роста на девять копеек. При этом на прошлой неделе доллар падал на годовое "дно".

Курс евро взлетел на 28 копеек, вчера евровалюта подорожала на 18 копеек. На минувшей неделе евровалюта активно дешевела и уже держалась ниже психологической отметки в 30 гривен. Как известно, в первую очередь, рост курса евро в Украине связан с подорожанием европейской валюты к доллару.

Эксперты на конец года дают другие прогнозы: в Центре Разумкова обещают курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни.

Российский рубль "поправился" на пять копеек.

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