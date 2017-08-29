В Николаеве с утра проходят массовые обыски у депутатов и бизнесменов

29.08.17 10:13Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Утром во вторник, 29 августа, в Николаеве начались массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.

Об этом «Новостям-N» сообщил источник в прокуратуре.

В частности, обыски проходят у депутатов городского совета от партии «Оппозиционный блок» Копейки, Яковлева, предпринимателей Пелипаса и Чайки. Также идет обыск у Михаила Титова, известного под кличкой «Мультик».

Обыски также проводятся в здании "Техноконтракта".

Обыски проводят сотрудники военной прокуратуры и работники СБУ. Санкции на их проведение выданы Жовтневым районным судом г. Мариуполя по представлению следователя прокуратуры Николаевской области.

Как удалось выяснить «Новостям-N», всех вышеперечисленных лиц подозревают в «поставке оружия и наркотиков в зону АТО» - именно по такая формулировка содержится в постановлении суда о проведении обыска.

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