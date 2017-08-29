В МИД Болгарии прокомментировали появление флага сепаратистов

Там инцидент назвали "неприятной историей".

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева назвала "неприятной историей" появление на празднике по случаю годовщины битвы за гору Шипка флага сепаратистов.

Об этом сообщает сайт правительства Болгарии, ссылаясь на заявление Захариевой в эфире телеканала Nova TV.

По ее словам, эта ситуация особенно неприятна тем, что флаг непризнанной республики, который в будущем будет символом нарушения законов и угрозы стабильности и миру в Европе, принесли именно на торжества по случаю годовщины битвы за свободу и демократию.

"Да, это неприятная история, но она вылилась бы в скандал, если бы флаг развернул какой-то государственный орган или госслужащий", – сказала Захариева.

В то же время она отметила, что в этом случае речь идет о гражданах, которые имеют право на выражение мнения, ведь Болгария – свободное государство.