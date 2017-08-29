У прокуратурі розповіли подробиці обшуків у Миколаєві

29.08.17 14:35Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Слідчі дії у Миколаєві проводяться у рамках кримінальних проваджень пов’язаних зі злочинною діяльністю у сфері заволодіння бюджетними коштами, вимагання та рейдерства.

У прес-службі прокуратури Миколаївської області повідомили, що сьогодні, 29 серпня, у Миколаєві із залученням співробітників спецпідрозділів «Альфа» і КОРД проводяться слідчі дії, повідомляє Ракурс.

У прокуратурі зазначили, що обшуки проводяться у рамках кримінальних проваджень, спрямованих на протидію злочинної діяльності у сфері заволодіння бюджетними коштами, вимагання, рейдерства, погроз вбивством та інших тяжких злочинів.

Усі заходи санкціоновані судом.

Як відомо, у Миколаєві розпочалися масові обшуки у депутатів міської ради і відомих у місті бізнесменів. Місцеві ЗМІ повідомили, що правоохоронці прибули з обшуками до депутатів міськради Миколаєва від партії «Опозиційний блок», в будівлю «Техноконтракту».

Нагадаємо, що на минулому тижні Генпрокуратура проводила обшуки на підприємствах українського олігарха Дмитра Фірташа. Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ розслідує незаконні фінансові операції підприємств з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі.

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