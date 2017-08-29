В городе Николаеве людей умирает в два раза больше, чем рождается

Главное управление статистики опубликовало данные по численности населения города Николаева на 1 июля.

Согласно подсчетам в областном центре проживает 488 тысяч 300 человек, что составляет 42,7 процента населения всей Николаевщины.

За шесть месяцев 2017 года николаевцев стало меньше на 2,5 тысячи человек. А если сравнивать с 1 июля 2016 года, то почти на 4 тысячи, сообщает Николаевские новости.

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему является естественная убыль.

Однако в первом полугодии цифра пугающая: на 100 умерших приходится 54 живорожденных.

С января по июль в городе Николаеве родились 1840 малышей (на 114 меньше, чем в первом полугодии 2016-го). Умерли - 3389 человек (на 85 меньше).