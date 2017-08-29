"Политическое давление": один из николаевских депутатов прокомментировал массовые обыски

Депутат николаевского городского совета Андрей Яковлев, у которого, как и у ряда других городских депутатов и бизнесменов, провели обыски, прокомментировал инцидент.

Яковлев рассказал, что узнал об обысках по телефону от своей жены. Представители военной прокуратуры и СБУ явились в дом депутата утром, через полчаса, как он отправился на работу. Так, Яковлев прибыл на место обыска с адвокатом, им вручили постановление суда Мариуполя.

"В нем было указано, что основанием обыска в моем доме является расследование преступной деятельности группировки местного криминально авторитета. По информации в постановлении, он якобы занимается торговлей людьми и оружием. В нем также было указано, что я являюсь членом этой преступной организации", - сообщил депутат.

Яковлев подчеркнул, что не знает о доказательствах, указанных в документе. Также он уверен, что доказательств его причастности в упомянутой преступной группировке быть не может.

Также депутат отметил, что правоохранителей интересовали документы и валюта. Однако они изъяли только документы относительно предпринимательской деятельности супруги Яковлева по аренде помещений. А также - докуементацию касательно Облэнерго по предприятиям жены.

Депутат считает, что причиной обысков у него и еще у ряда бизнесменов и депутатов Николаева является политическое давление в канун голосования об импичмента городского главы.

"Я думаю, что основание для того, чтобы меня внесли в этот перечень (депутатов и бизнесменов, у которых проводят обыски, - ред.), - это такая акция принуждения к послушности, учитывая то, что я являюсь руководителем городской общественной организации. ... Я уверен, что это, в большей степени, политическое давление, учитывая то, что 31 августа на рассмотрение местного совета планируется вынесение вопроса относительно импичмента городского главы Николаева. С моей точки зрения, такая акция посвящена также тому, чтобы в этом вопросе мы вели себя так, как нужно действующей власти", - заявил Яковлев.