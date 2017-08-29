Владимир Тимошин сообщил, что правоохранители взломали двери в жилище адвоката без ведома и участия собственника

В Николаеве во вторник, 29 августа, правоохранители взломали двери в жилище адвоката без ведома и участия собственника

Об этом на своей странице в Facebook сообщил николаевский адвокат Владимир Тимошин, пишут podrobnosti.mk.ua.

"В рамках акции в Николаев "ОБЫСКИ 2017" правоохранители "случайно" взломали двери в жилище адвоката и провели обыск без участия собственника жилья и не поставив его в известность. Обратился коллега и сообщил об этом. Сейчас выедем, проверим и сообщим", - прокомментировал Владимир Тимошин.

Ранее стало известно, что обыски в Департаменте ЖКХ, автосалоне "Мерседес-Бенц", бизнес-центре "Техноконтракт", в офисах и квартирах депутатов городского совета и бизнесменов сотрудниками СБУ инициировал лично Генпрокурор Украины Юрий Луценко.