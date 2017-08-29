В Николаеве маршрутчики устроили бойкот

29.08.17 16:19Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня началась анонсированная забастовка маршрутчиков

Напомним, несколько дней назад общественная организация "Инфраструктура Николаевщины" уведомила мэра Александра Сенкевича, что с 29 августа перевозчики ограничат количество маршрутных такси на дорогах города. Одна из основных причин такого ультиматума - низкий тариф, который, по словам перевозчиков, не покрывает их расходы.

По состоянию на 11.00 очередей на остановке "Соборная" нет.

Жительница Николаева Антонина Бардецька пишет, что она так и не смогла дождаться маршрутку № 52.

"Сегодня 40 минут не могла дождаться 52 маршрута!! На ветру и холоде. Шесть 53-х прошли, а 52 так и не дождалась, ушла домой греться. Это забастовка или я о чем-то не в курсе??!!", - задается вопросом Антонина.

По состоянию на 09.00 определенные неудобство ощущают жители Корабельного района. Из всех существующих в районе маршрутов работают утром только 18, 53, 50 и 32. Крайне нерегулярно появляются маршрутки 2 маршрута. Всех остальных маршруток, как утверждают читатели, на улице не видно.

Трудности ощущают и жители Херсонского шоссе. Как сообщает на своей странице в Фейсбуке пользователь Алесандро Иванов, автомобили маршрута № 16 стоят на конечной остановки "Рассвет", но людей пока не берут.

В Матвеевке утром транспорта не было совсем – не работал ни 24-й, ни 54-й маршрут.

Как сообщалось, в понедельник заместитель городского головы Николаева по вопросам транспортной инфраструктуры Антон Турупалов пообещал, что «маршрутчики», которые 29 августа не выйдут на работу, будут уволены.

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