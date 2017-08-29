В Николаеве задержали лидера банды Титова-"Мультика", которая похищала людей

"В результате совместной операции ГПУ с группой "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе - лидер организованной преступной группы Михаил Титов, известный в криминальной среде как "Мультик" -- написал он

Как рассказал Луценко, задержанные подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008 - 2017 лет занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рекетом, рейдерством, автопохищениями, присвоением имущества и государственных средств.

"Члены ОЗУ установили контроль за деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали стойкое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области", - прибавил генпрокурор.