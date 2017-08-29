В Николаеве сожгли деревянный храм, вместо которого хотят поставить пивной павильон

29.08.17 17:38Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве в ночь на 26 августа, в Корабельном районе на территории Богоявленской парафии УПЦ неизвестные сожгли деревянный храм, вместо которого активисты хотят поставить "гэндель"

Как рассказал изданию "Страна.ua" предстоятель общины отец Богдан Черненький, на протяжении полутора лет им поступали угрозы от местного бизнесмена Геннадия Гончаровского, который имеет виды на данный участок, и от активистов "Азова".

Как известно, общине, зарегистрированной в 2003 году участок был выделен решением сессии Николаевского городского совета в марте 2016 года. Речь идет о части пришедшего в упадок заброшенного парка "Светофор" в Корабельном районе города.

Стоит отметить, что ранее предприниматель, Геннадий Гончаровский в летний период выносил на участок, выделенный под храм, пивной павильон. Однако, в этом году районное управление архитектуры не продлило бизнесмену разрешение на вынос палаток, мотивируя тем, что православные уже начали строительство храма. После этого предприниматель во всеуслышание объявил общине войну.

Геннадий Гончаровский принялся апеллировать к общественности. По его мнению, возле районного Дома культуры не может располагаться "оккупационная московская Церковь". Через некоторое время, как заявляет отец Богдан, на место строительства явились активисты "Азова" с угрозами членам общины, задействованным на рытье котлована.

Сначала на строительном участке сбили электрический щит. Затем, после того как была сварена арматура под фундамент, неизвестные за ночь ее закопали. Через некоторое время топором сбили электрический счетчик.

"Слава Богу, что они живы остались. Там же 380 Вольт", - говорит отец Богдан.

И вот в ночь на пятницу 26 августа, прорезав сетку ограждения, злоумышленники сожгли части уже готового деревянного храма, который планировали в дальнейшем транспортировать и собрать на месте. Пожарные приехали без особой задержки, но половина стройматериалов успела сгореть. Возможно, их предварительно облили горючим веществом.

"Ввиду угроз нового поджога придется строить уже каменную церковь, – поясняет священник. – Будем заказывать архитектору новый проект".

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