На николаевских курортах отдыхающих поили суррогатным алкоголем

29.08.17 18:07Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

В Николаевской области сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) и прокуратуры выявили подпольное производство алкогольных напитков. Контрафакт производили на территории частного домовладения в Березанском районе.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГФС.

Алкогольная продукция, изготовленная из контрабандного спирта, реализовывалась через сеть торговых заведений в курортной зоне Николаевской области.

В ходе обысков изъято подакцизной группы товаров на общую сумму 560 тыс. грн и оборудование для изготовления алкогольных напитков: спиртометры, воронки, шланги, пластиковая тара, емкости для хранения произведенной продукции на общую сумму 230 тыс. гривен.

Возбуждено уголовное производство, злоумышленникам грозит штраф от пятисот до тысячи пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.

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