Україна завершила Універсіаду-2017 із 36 медалями

29.08.17 18:29Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

На XXIX Всесвітній літній Універсіаді у Китайському Тайбеї (Тайвань) у вівторок, 29 серпня, пройшов останній день змагань для студентської збірної України.

У підсумку у скарбничці "синьо-жовтих" - 36 медалей: 12 золотих, 11 срібних, 13 бронзових та 6-те місце у загальнокомандному заліку серед 140 країн світу, повідомляє Укрінформ.

Українцям вдалося на 5 нагород перевершити свій результат дворічної давнини. На попередній Всесвітній літній Універсіаді-2015 у Кванджу (Республіка Корея) збірна України здобула 31 нагороду (8 золотих, 17 срібних, 6 бронзових) і посіла 8-ме загальнокомандне місце серед 146 країн.

На Універсіаді у Китайському Тайбеї найбільше медалей в Японії - 37 золотих, 26 срібних, 37 бронзових. Другі у загальнокомандному заліку представники Республіки Корея (29, 22, 30), треті - господарі з Тайваню (25, 34, 30), четверті - росіяни (25, 29, 38), п'яті - американці (16, 19, 16), сьомі - спортсмени КНДР (12, 5, 6).

Наступна XXX Всесвітня літня Універсіада відбудеться у 2019 році в Неаполі (Італія).

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