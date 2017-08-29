Україна завершила Універсіаду-2017 із 36 медалями На XXIX Всесвітній літній Універсіаді у Китайському Тайбеї (Тайвань) у вівторок, 29 серпня, пройшов останній день змагань для студентської збірної України. У підсумку у скарбничці "синьо-жовтих" - 36 медалей: 12 золотих, 11 срібних, 13 бронзових та 6-те місце у загальнокомандному заліку серед 140 країн світу, повідомляє Укрінформ. Українцям вдалося на 5 нагород перевершити свій результат дворічної давнини. На попередній Всесвітній літній Універсіаді-2015 у Кванджу (Республіка Корея) збірна України здобула 31 нагороду (8 золотих, 17 срібних, 6 бронзових) і посіла 8-ме загальнокомандне місце серед 146 країн. На Універсіаді у Китайському Тайбеї найбільше медалей в Японії - 37 золотих, 26 срібних, 37 бронзових. Другі у загальнокомандному заліку представники Республіки Корея (29, 22, 30), треті - господарі з Тайваню (25, 34, 30), четверті - росіяни (25, 29, 38), п'яті - американці (16, 19, 16), сьомі - спортсмени КНДР (12, 5, 6). Наступна XXX Всесвітня літня Універсіада відбудеться у 2019 році в Неаполі (Італія). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама