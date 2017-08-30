Назван размер максимальной пенсии в Украине

30.08.17 08:26Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

Максимальная пенсия в Украине составляет 10 тысяч 740 гривен.

Максимальная пенсия в Украине на сегодня составляет 10740 гривен.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, передает Укринформ.

"На сегодняшний день максимальная пенсия составляет 10740 гривен", – сказал Шамбир.

По его словам, начиная с 2011 года, нет ни одной пенсии, которая назначается в размере более 10740 гривен.

"Есть пенсии, назначенные до этого. Они несколько больше, но, опять же, – смотря у кого", – добавил замминистра.

На вопрос журналистов относительно высоких пенсий судей, Шамбир ответил: "Еще раз хочу сказать, что пенсий у нас нет больше 10 тысяч 740 гривен. У судей есть такая выплата как ежемесячное пожизненное денежное содержание. ...Но это не пенсия. Я согласен, что вопросы есть, но на сегодня уважаемые депутаты приняли такой закон. Другого ничего не могу сказать".

По данным Минсоцполитики, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 июля 2017 года составлял 1888 гривен.

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