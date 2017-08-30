В Украине снизилась средняя зарплата

30.08.17 08:40Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Госстат обнародовал данные по итогам июля.

Средняя номинальная зарплата в Украине в июле снизилась до 7339 гривен. Это на 21 гривну меньше (0,3%), чем в июне текущего года. При этом средняя зарплата относительно июля 2016 года выросла на 36,6%, сообщает Госстат.

Самая высокая средняя заработная плата в авиационной отрасли – в среднем 33 233 гривны на одного работника. На втором месте финансисты и страховые агенты – 13 521 гривна.

В IT-секторе и телекоммуникационной отрасли работники получают в среднем 11 822 гривны, ученые и технические сотрудники – 10 094 гривны.

Средняя зарплата в промышленности – 7785 гривен, в сельском хозяйстве – 6293 гривны. Меньше всего получают работники почты и курьеры – 3763 гривны.

Самая большая средняя зарплата в Киеве – 11412 гривны, на втором месте Донецкая область – 7 887 гривен. Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской области – 5678 гривен.

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Среда, 30.08.2017

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