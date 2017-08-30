Курс евро в Украине подскочил еще выше

30.08.17 09:10Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Европейская валюта продолжает дорожать в официальных курсах Национального банка

На сегодня, 30 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,44 грн;

1 евро – 30,65 грн;

10 российских рублей – 4,34 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, снизился на семь копеек, полностью компенсировав рост в начале недели. При этом на прошлой неделе доллар падал на годовое "дно".

Курс евро взлетел еще на 23 копейки, вчера евровалюта подорожала 28 копеек, позавчера – на 18. Как известно, в первую очередь, рост курса евро в Украине связан с подорожанием европейской валюты к доллару.

Российский рубль "похудел" на копейку.

Похожие новости

23.08.17 08:02Курс валют на 23 августа

21.08.17 09:25Курс евро в Украине вернулся к росту

12.07.17 09:38Курс валют на 12 июля: доллар падает, а евро растет

25.04.17 13:25Курс доллара в Украине упал до минимума с начала года

18.01.17 08:00Курс валют на 18 января: гривна укрепилась

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 30.08.2017

Закругление верхнее-левое

13:10Матрасы кишели червями, кровью и слизью: николаевский живодер много лет держит своих соседей в страхе

12:54В Николаевской области столкнулось три грузовика: один погибший

12:19Дятлов обратился к правоохранителям: «Все на что вы способны — врываться в дома, перерывать там вещи и искать деньги?»

12:00Оппозиционный блок прокомментировал попытку взорвать авто Дмитрия Жвавого

11:44СМИ назвали имена задержанных пособников "Мультика"

11:34"Мультик" дает указания главе Оппоблока: запись разговора

09:58Чем опасен арбуз: причины массовых отравлений ягодой

09:45В Николаеве пытались взорвать депутата горсовета вместе с семьей

09:3130 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений

09:22Президент раздал награды пятерым николаевцам

09:10Курс евро в Украине подскочил еще выше

08:55ЕС может ввести постоянные пограничные проверки

08:40В Украине снизилась средняя зарплата

08:26Назван размер максимальной пенсии в Украине

08:11Николаевский губернатор Савченко прокомментировал задержание Мультика

08:00В зоне АТО за сутки зафиксировали 21 обстрел

 29.08

21:10В Одесской области произошел масштабный оползень

20:56Количество задержанных после обысков в Николаеве может вырасти - ГПУ

20:29Андрей Шевченко попросил болельщиков прийти на матч с Турцией "немного раньше"

20:02В России пенсионер расстрелял детей из окна дома

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.08.17 13:213320

В Киеве подожгли офис коммунального предприятия

16.08.17 13:353970

Королева поп-музыки Мадонна празднует 59-летие: интересные факты из жизни звезды

16.08.17 14:183080

В Николаевской области понизилась рождаемость

16.08.17 14:303480

В Николаеве сбили пожилую женщину, выходившую из трамвая

Самые читаемые

17.08.17 20:0526330

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:009020

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

17.08.17 15:056550

Названы самые дешевые туристические направления для жителей СНГ

16.08.17 17:345590

Около 2000 детей с инвалидностью остались без лекарств в Николаеве

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама