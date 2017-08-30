Курс евро в Украине подскочил еще выше

Европейская валюта продолжает дорожать в официальных курсах Национального банка

На сегодня, 30 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,44 грн;

1 евро – 30,65 грн;

10 российских рублей – 4,34 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, снизился на семь копеек, полностью компенсировав рост в начале недели. При этом на прошлой неделе доллар падал на годовое "дно".

Курс евро взлетел еще на 23 копейки, вчера евровалюта подорожала 28 копеек, позавчера – на 18. Как известно, в первую очередь, рост курса евро в Украине связан с подорожанием европейской валюты к доллару.

Российский рубль "похудел" на копейку.