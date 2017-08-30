Президент раздал награды пятерым николаевцам

30.08.17 09:22Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

В честь Дня Независимости Украины Президент Петр Порошенко отметил пятерых николаевцев.

Звание заслуженного артиста Украины получила актриса Николаевского академического художественного русского драматического театра Елена Кошевая, сообщает Николаевские новости.

Звания заслуженного деятеля искусств Украины удостоен музыковед Николаевской областной филармонии Тамара Пивень.

Заслуженным энергетиком Украины стал начальник службы Южно-Украинской АЭС Александр Кокоза, а заслуженным работником культуры Украины - директор Николаевской областной библиотеки для детей имени В. Лягина Татьяна Жайворонок.

Орденом «За мужество» ІІІ степени награжден полковник Национальной гвардии Украины Вячеслав Краснопольский.

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Среда, 30.08.2017

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