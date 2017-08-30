"Мультик" дает указания главе Оппоблока: запись разговора

В Сети опубликовали фрагмент записи разговора криминального авторитета и главаря ОПГ Михаила Титова по прозвищу "Мультик" с Владимиром Фроленко, главой фракции "Оппозиционного блока" в Николаеве, который выступил в защиту руководителя николаевской "Батькивщини", зампреда облсовета Михаила Соколова

Видео опубликовала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Так, судя по содержанию телефонного разговора Титов и Фроленко обсуждают заявление последнего, в котором он выступил в защиту руководителя николаевской "Батькивщины", зампреда облсовета Михаила Соколова, отвечая на вопрос издания "НикВести", должен ли Соколов освободить свою должность после коррупционного скандала.

Расшифровка разговора:

Титов: А кто тебе сказал такую написать?..

Фроленко: Кого? Так я что, писал ее?

Титов: А с чего это так "НикВести" пишет по тебе?

Фроленко: Ну что именно пишет?

Титов: Ну, по Солокову вот это все...

Фроленко: Ну ниче. Они спросили мою позицию...

Титов: Слушай, ну нельзя, б*я, чтоб позицию свою не высказывать?!

Фроленко: Подожди, я там плохо что-то написал?

Титов: Кому ты такие вещи говоришь?

Фроленко: Какие?

Титов: Да вот такие! Тебе кто-то говорил такое говорить, что там свое мнение высказываешь, что, стоит или не стоит, б**дь?!

Фроленко: Так подожди, а с кем я должен советоваться?

Титов: Ты что, в дуб въался? Тебе напомнить, с кем ты должен советоваться, бдь? Най ты такое говоришь? Да кто тебе сказал, что его не надо трогать? Най ты умничаешь, Вова?! Я тебе сколько раз говорил - попридержи свое мнение. Мы для чего одна команда?! Мы должны сперва вместе говорить, что говорить, а что нет. Или ты один на льдине, бдь? Най ты там умничаешь? Теперь звони и проси, чтоб это все най стерли там. Ты что не понимаешь, что тебе закидывают всякие шняги, а ты, бдь, ведешься, б**дь? Ты что, придурок какой-то? Ты не забудь, ты не сам по себе, ты официальное лицо, ты глава фракции...

Фроленко: Подожди, кто это тебя уже накрутил?

Титов: Я прочитал в Интернете это...

Фроленко: Подожди...

Титов: А нех*й такое говорить!...

Фроленко: Так что именно?...

Титов: Ты что, издеваешься, бл**дь?!

Флоленко: Не, ну скажи мне фразу, что я там написал?

Титов: Ща. Вот. "Оппозиционный блок" вступил в защиту Соколова, который фигурирует в этот...Глава фракции "Оппозиуионный блок" в Николаевском облсовете не считает, что сейчас необходимо инициировать отзыв первого заместителя главы областного совета..." А тебе кто-то давал добро, чтобы вот это писать? Ты советовался с кем-то?

Фроленко: Так я вообще ни с кем не советовался...

Титов: Так и не надо высказывать такое мнение! Вова, ты же не сам по себе. Кто-то с кем-то о чем-то разговаривает, бл**дь.

Фроленко: Ну, Миш, во-первых, меня никто ни о чем не информирует...

Титов: Позвони, блдь... Да потому-то не пришло еще время. Потом соберемся и посоветуемся, блдь, все вместе. Заметь, никто ничего нигде не высказывает. Только ты, бл**дь, успеваешь что-то где-то рассказывать.

Фроленко: Ну снимите меня тогда с главы фракции...!

Титов: Знаешь что! Не надо было тогда проситься, бл**дь! Ты меня этим не шантажируй!

Фроленко: Я уже о многом жалею, Миша! Я вообще без вести где-то заеду, чтобы ни от кого не выслушивать. Зачем оно мне надо? Ничего нельзя сказать...

Титов: А нах*я ты вообще там что-то высказываешь?

Фроленко: А что?! Ну так давайте будем Максимку Невенчанного слушать?

Титов: Послушай! Нахй мне этот Невенчанный нужен? Ты мне не спихивай, блдь!.. Эти пидсы сто тысяч схавали, они тебе принесли? По тихой хотели сотку схавать! Ты знал за это? Вова, ты не в долях?

Фроленко: Я не в долях!

Титов: Какого х*я ты говоришь, что ты считаешь не нужно инициировать съем его?

Фроленко: Вы говорите, что нормальные пацаны, а тут уже...

Титов: Послушай! Нормальные пацаны они были до того, как их споймали на взяточничестве. А где твой друг Аладин?

Фроленко: Откуда я знаю, где мой друг Аладин?

Титов: Не, он на должности? Он замглавы облсовета?

Фроленко: Нет.

Титов: Вот, нет! А почему, задайся вопросом!

Фроленко: Ой, ладно. Все, хорошо. Я все понял.

Титов: Скажи, чтобы они все нахй стерли. Или напиши опровержение...Просто скажи, что я вам такого не говорил, бл*дь. Все, давай, сотрите.

По словам Ларисы Сарган, Титов судим за двойное убийство. Его прозвище "Мультик" на уголовном жаргоне означает галлюциногенные наркотики.