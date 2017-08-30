16.08.17 13:213320
СМИ назвали имена задержанных пособников "Мультика"
|30.08.17 11:44
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Все задержанные были доставлены в Мариуполь, где будут помещены в СИЗО
Все задержанные были доставлены в Мариуполь, где будут помещены в СИЗО
Помимо криминального авторитета Михаила Титова правоохранители задержали еще четырех человек: Бориса Серафимова, Алексея Пелипаса, Дмитрия Леонова и Олега Коноволенко
Об этом сообщает "Преступности.НЕТ", ссылаясь на источники в Генеральной прокуратуре Украины.
Сообщается также, что все задержанные при соблюдении повышенных мер безопасности были доставлены спецназом СБУ "Альфа" в город Мариуроль, где будут помещены в изолятор временного содержания полиции.