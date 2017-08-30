Оппозиционный блок прокомментировал попытку взорвать авто Дмитрия Жвавого

Пресс-служба фракции «Оппозиционный блок» прокомментировала инцидент с их депутатом Дмитрием Жвавым

«Сегодня утром была совершена попытка взорвать машину депутата-оппозиционера Дмитрия Жвавого. Утром, когда он с женой вез 3-летнюю дочь в детский сад, в машине сработало взрывное устройство и произошел взрыв. К счастью, устройство сработало некорректно, поэтому топливный бак не зацепило. Благодаря этому семья оппозиционера осталась жива. На место сразу же была вызвана полиция, ведутся следственные действия.

Напомним, что только вчера у ряда депутатов городского совета Оппозиционного блока были проведены обыски. Причины обысков, зафиксированные в документах, абсолютно надуманны - создание преступной группировки, угоны машин, лишение свободы людей, наркотики, оружие и т.д. То есть, нереальные обвинения, нафантазированные в кабинетах власти. При этом сами следователи изымали исключительно документы на официальные предприятия - те, которые они могли получить, всего лишь запросив их в органах регистрации в законном порядке.

И обыски по надуманным поводам, и взрыв машины оппозиционера Жвавого - это все факты политического давления на Оппозиционный блок в Николаеве. Власть пытается запугать оппозиционеров, сделать их подконтрольными. Вчера им не удалось это сделать, используя правоохранительную систему - сегодня они пытаются это сделать, используя бандитскую систему.

По нашей информации, заказчиками и вчерашних обысков, и сегодняшнего покушения, являются одни и те же люди.

Оппозиционный блок в Николаеве заявляет о политическом давлении со стороны власти и абсолютном отсутствии верховенства права в Николаеве», - сказано в сообщении «Оппозиционного блока».