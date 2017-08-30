Дятлов обратился к правоохранителям: «Все на что вы способны — врываться в дома, перерывать там вещи и искать деньги?»

30.08.17 12:19Сколько просмотров этой статьи25Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Николаевского городского совета, руководитель фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов спустя сутки прокомментировал масштабную операцию правоохранителей по задержанию «ОПГ Михаила Титова», в рамках которой состоялись обыски у депутатов, его коллег по партии.

Комментарий опубликован на его странице в Facebook, сообщает Маю право.

Сегодня утром, 30 августа, депутат горсовета Дмитрий Жвавый заявил, что неизвестные установили взрывное устройство в топливном баке его автомобиля, но оно сработало некорректно.

— Вчера целый день правоохранители проводили внезапные обыски, обвиняя нас, депутатов Оппозиционного блока, в причастности к терроризму. Сегодня у депутата от нашей партии Дмитрия Жвавового заминировали машину. Неизвестные хотели подорвать автомобиль, но, слава Богу, дистанционное устройство взрывчатки не сработало. Запугивание оппозиции, покушения, голословные обвинения - это все один и тот же сценарий, который мы видели ровно два года назад перед выборами. Все происходящее назвать совпадением не поворачивается язык. Тем более, учитывая, что вопрос досрочных выборов в Верховную Раду выходит снова на повестку дня, - написал Игорь Дятлов.

Он обратился к правоохранителям относительно расследования сегодняшнего инцидента, а также предыдущих нападений на депутатов.

— Уважаемые правоохранители! Это не первый случай, когда на депутатов совершают нападения, которые могут нанести огромный вред их жизни. Может, вы начнете расследовать это покушение на убийство? Может, вы, наконец, расследуете нападение на нашего депутата Ларису Веселовскую, других депутатов городского и областного советов? Или все, на что вы способны, - это врываться в дома и квартиры, перерывать там вещи и искать деньги? - задался вопросом Игорь Дятлов.

Руководитель фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете также пообещал, что его адвокат прокомментирует обстоятельства обыска в квартире политика.

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