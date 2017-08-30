Матрасы кишели червями, кровью и слизью: николаевский живодер много лет держит своих соседей в страхе

Обеспокоенным соседям предложили не останавливаться — продолжать писать жалобы и коллективные прошения, возможно, начать всё с начала

Но избавит ли это людей от изверга — таких гарантий чиновники не дали.

Несколько месяцев назад новость из Николаева прогремела на всю страну — в городе уже много лет орудует живодер. По словам соседей монстра, уже почти 15 лет продолжаются его издевательства. Подробности этого дела больше похожи на фильм ужасов, чем на реальность. При обыске на даче у Плешанова, 42-летнего безработного мужчины, сотрудники правоохранительных органов нашли трупы и шкуры животных, банки с живыми тараканами и мочой. Матрасы на кроватях кишели червями, кровью и слизью.

Соседи Плешанова, проживающее в доме № 1 на ул. Казарского также не раз становились мишенями его злодеяний. Обеспокоенные люди неоднократно обращались во всевозможные инстанции — полицию, Госпотребслужбу, прокуратуру, мэрию и депутатам, но пока что действенных результатов нет.

Об этом рассказала соседка Плешанова — Елена Бабюк, во вторник,29 августа, на встрече с первым заместителем городского головы Андреем Дадивериным. Вместе с ней присутствовали и другие соседи живодера, а также и работники КП «Центр защиты животных», ЖКХ и полиции. Отсутствовали только сотрудники прокуратуры.

Со слов Елены стало известно, что за 8 месяцев их борьбы, дело едва сдвинулось с места. За это время уже была проведена экспертиза, которая подтвердила насильственную смерть животных. Но, этого заключения оказалось недостаточно и прокурор Наталья Тернавская настаивает на проведении ещё одной, в Харькове. Стоит эта экспертиза около 5 тысяч гривен. Естественно, ни у прокуратуры, ни у полиции нет таких денег, и Плешанов продолжает разгуливать на свободе безнаказанным.

Выслушав жителей, Андрей Дадиверин заверил, что сделает все от него возможное, но ничего обещать не может. Как представитель местных органов власти он не может вмешиваться в дела прокуратуры. Единственное, что они могут, как впрочем и сами николаевцы — это обратиться в прокуратуру с просьбой проконтролировать и обратить особое внимание на ход расследования.