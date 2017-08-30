16.08.17 19:103420
Торжественные мероприятия 1 сентября в Николаеве будут сокращены
|30.08.17 13:27
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Торжественные мероприятия 1 сентября будут сокращены. Мэр Николаева Александр Сенкевич уже поручил управлению образования принять соответствующие меры
Торжественные мероприятия 1 сентября будут сокращены. Мэр Николаева Александр Сенкевич уже поручил управлению образования принять соответствующие меры
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Такое решение мэр принял в связи с многочисленными обращениями родительской общественности по поводу проведения мероприятий по случаю Дня знаний и с учетом участия в них первоклассников.
Согласно ряду законов и постановлений, все учебным заведениям Николаева было поручено ограничить время проведения торжеств до 30-35 минут и значительно сократить количество выступлений и речей.