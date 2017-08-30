Торжественные мероприятия 1 сентября в Николаеве будут сокращены

30.08.17 13:27Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Торжественные мероприятия 1 сентября будут сокращены. Мэр Николаева Александр Сенкевич уже поручил управлению образования принять соответствующие меры

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Такое решение мэр принял в связи с многочисленными обращениями родительской общественности по поводу проведения мероприятий по случаю Дня знаний и с учетом участия в них первоклассников.

Согласно ряду законов и постановлений, все учебным заведениям Николаева было поручено ограничить время проведения торжеств до 30-35 минут и значительно сократить количество выступлений и речей.

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