Торжественные мероприятия 1 сентября в Николаеве будут сокращены

Торжественные мероприятия 1 сентября будут сокращены. Мэр Николаева Александр Сенкевич уже поручил управлению образования принять соответствующие меры

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Такое решение мэр принял в связи с многочисленными обращениями родительской общественности по поводу проведения мероприятий по случаю Дня знаний и с учетом участия в них первоклассников.

Согласно ряду законов и постановлений, все учебным заведениям Николаева было поручено ограничить время проведения торжеств до 30-35 минут и значительно сократить количество выступлений и речей.