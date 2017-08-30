Турчинов озвучил оборонный бюджет на 2018 год

На армию в 2018 году отдадут не менее 5% ВВП

Общее финансирование оборонного бюджета на следующий год должно составлять не менее 162,7 млрд гривен. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на обсуждении оборонного бюджета Украины на 2018 год, информирует пресс-служба ведомства

Турчинов подчеркнул, что оборонный бюджет в 2018 году "будет не менее 5% от валового внутреннего продукта".

"Кроме того, отличием этого бюджета будет то, что основное его финансирование будет происходить из общего фонда, который составит около 156,4 млрд гривен. Специальный фонд будет формироваться исключительно на основании предложений силовых министерств и ведомств и составит около 6,3 млрд гривен, то есть общее финансирование должно быть не менее 162,7 млрд гривен", – отметил секретарь СНБО.

Он также добавил, что при планировании бюджета необходимо учесть и вопрос увеличения денежного обеспечения украинских военных.