Синоптик сообщила о погоде в последний день лета

30.08.17 14:02Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Температура поднимется до максимум +23 градусов

В последний день лета, 31 августа, в некоторых областях Украины ожидаются дожди. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на западе Украины будет солнечно и тепло. А в некоторых областях "повеет осенью".

"Лето – на западе, потому что солнечно и тепло, до +26, а на Закарпатье может и до +30 градусов. Осенью повеет на востоке, +17 +19 и дождики или просто плотная облачность", – написала Диденко.

Она добавила, что в целом в Украине будет без осадков, а температура поднимется до +18 +23 градусов.

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Среда, 30.08.2017

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