В Николаеве пройдет марш-протест против усыпления бездомных животных

30.08.17 15:45Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Николаевцев приглашают на марш против принятия программы эвтавназии бездомных собак

Об этом на странице в соцсети Facebook написала Татьяна Лебеденко, передает Мой Город.

Она уверена, что решать проблему с бездомными животными надо, но не путем уничтожения, а комплексно.

«Вы уже знаете, что чиновники городской власти намерены принять новую программу обращения с бездомными животными, которая предусматривает усыпление(эвтаназию) животных. Мы просто обязаны не допустить принятия этой программы. Решать проблему с бездомными животными надо,но не путем уничтожения, а комплексно. Одной эвтаназией проблему не решить, если не перекрыть источник поступления животных на улицы города», — написала Лебеденко.

Поэтому всех желающих приглашают выразить свое отношение к намерению городских властей ввести эвтаназию. Проведение марша запланировано на 3 сентября в 14:00. Сбор участников состоится на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной.

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