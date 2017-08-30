В Николаеве пройдет марш-протест против усыпления бездомных животных

Николаевцев приглашают на марш против принятия программы эвтавназии бездомных собак

Об этом на странице в соцсети Facebook написала Татьяна Лебеденко, передает Мой Город.

Она уверена, что решать проблему с бездомными животными надо, но не путем уничтожения, а комплексно.

«Вы уже знаете, что чиновники городской власти намерены принять новую программу обращения с бездомными животными, которая предусматривает усыпление(эвтаназию) животных. Мы просто обязаны не допустить принятия этой программы. Решать проблему с бездомными животными надо,но не путем уничтожения, а комплексно. Одной эвтаназией проблему не решить, если не перекрыть источник поступления животных на улицы города», — написала Лебеденко.

Поэтому всех желающих приглашают выразить свое отношение к намерению городских властей ввести эвтаназию. Проведение марша запланировано на 3 сентября в 14:00. Сбор участников состоится на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной.