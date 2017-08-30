В Николаеве наградили врача

30.08.2017 в конференц-зале городской больницы №4 Николаева состоялось торжественное награждение Гунченко Василия Кузьмича Грамотой Верховной Рады Украины «За заслуги перед Украинским народом». В мероприятии участвовал коллектив больницы, депутат Верховной Рады Украины Козырь Борис Юрьевич, заместитель городского головы Шевченко Евгений Валерьевич, начальник УОЗ николаевского горисполкома Шамрай Ирина Валентиновна.

Б І О Г Р А Ф І Ч Н А Д О В І Д К А

Гунченко Василь Кузьмич

Освіта: вища, Одеський медичний інститут 1971 р., лікувальний факультет

Нагороди, почесні звання: Заслужений лікар України, «Знак почесті», Почесний громадянин м. Миколаєва, Почесна грамота МОЗ України, Президентська стипендія, Почесна грамота МОЗ України за вагомий внесок в розвиток охорони здоров’я м. Миколаєва.

Загальний стаж роботи: 47 років

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

1972р. Дитячий хірург дитячої обласної лікарні 1972 –1978 рр. Головний лікар ревмасанаторію 1978 –1979 рр. Головний лікар міської лікарні № 4 м. Миколаєва 1979 –1980 рр. Головний лікар міської поліклініки №2 м. Миколаєва 1980 – 1987рр. Заступник завідуючого облздраввідділу 1987 –1998 рр. Головний лікар міської лікарні №3 м. Миколаєва 1998 –2003 рр. Начальник управління охорони здоров’я ММР 2003 –2017 рр. Головний лікар міської лікарні № 4 м. Миколаєва 2017р. Заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи міської лікарні № 4 м. Миколаєва