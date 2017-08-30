На Николаевщине избрали нового студенченского президента Украины

С 24 по 27 августа на Черноморской косе, под Очаковом состоялся финал XIX Студреспублики. По итогам оргдеятельностной игры был избран новый студенческий президент Украины. Им стал Андрей Иваницкий, студент Днепропетровского национального университета. Об этом интернет-изданию «Мой город» сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Участие в финале приняли активные студенты, прогрессивная молодежь, ведущие украинские и иностранные эксперты, передает «Интернет-издание Мой Город».

В сложной оргдеятельностной игре эксперты и участники проделывали все возможные варианты для осуществления новой индустриализации и развития образования как драйвера изменений.

Разработка образовательных инноваций выстроилась на совместной смысле, что мир будущего — это мир скоростных изменений, а передовыми технологиями, которые будут охватывать все сферы жизни будут: роботизация, искусственный интеллект и медицинские технологии. Именно вокруг этих решений участники разрабатывали видение образовательных изменений.

Участники констатировали необходимость непрерывного образования. Здесь следует отметить, что с использованием ИТ-решений возможности для личного развития значительно возрастают. Образование начинается от выбора специальности, которая соответствует психологическим особенностям, дальше должна быть система рекомендаций для решения конкретных задач и быстрого перепрофилирования в «океане перемен».

Все позиции были отработаны и объединены в единую финальную презентацию, лучшие игроки представили во время закрытия Студреспублики.

Победу на выборах Студенческого президента Украины, которые проходили по завершению оргдеятельностной игры (ОДИ), получил Андрей Иваницкий, студент Днепропетровского национального университета. А в соревновании между республиканскими партиями «Сила образования» и «Онлайн-будущее», которые образовались на базе позиций ОДИ, депутатами Студенческого парламента Украины-2017/2018 стали: Владислав Авдеенко (Днепропетровская обл.), Анастасия Бридихина (Полтавская обл.), Назар Лис (Тернопольская обл.), Михаил Лобов (Кировоградская обл.), Андрей Мискив (Николаевская обл.), Егор Мирошниченко (Кировоградская обл.), Тимур Нижниковський (Николаевская обл.), Мирон Цимбалюк (Тернопольская обл.), Роман Череватенко (Кировоградская обл.) и Дмитрий Чернышев (Днепропетровская обл.).

Кроме насыщенной работы, около пяти сотен республиканцев имели возможность посоревноваться в суб-фестах, провести качественный досуг и просто стать зрителями ярких шоу, проходивших во время мульти-фестивальной части. Закончился финал конкурса красоты личности «Первая Леди», в котором победу получила Александра Терехова, студентка Херсонского национального технического университета.