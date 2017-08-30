Селяни на Миколаївщині проти будівництва сонячної електростанції

Мешканці села Михайлівка Миколаївської області виступили проти будівництва сонячної електростанції через побоювання, що це може негативно вплинути на їхнє здоров'я. Про це повідомляє Ecotown.

Таке рішення стало результатом громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації - Детального плану території земельної ділянки з метою зміни категорії та цільового призначення ділянки для будівництва будівель та споруд енергогенеруючих підприємств в межах сільради(за межами населеного пункту).

«4 серпня на сесії сільради було прийнято рішення про відмову забудовнику змінювати цільове призначення земельних ділянок, також ми звернулися до Держкадастру з проханням призупинити всі роботи з цією землею - використання 10 га місцевого пасовища під сонячні батареї це нераціонально. Ми випадково прочитали оголошення в газеті "Маяк" – і тепер депутати збирають по вулицях людей, ми проводимо обговорення, збираємо підписи проти встановлення сонячних батарей», - каже жителька села Тетяна Тетенькіна.

Вона зазначила, селяни побоюються, що встановлення такої сонячної електростанції негативно вплине на стан здоров'я людей, .

Корови нашого односельчанина, у якого електричні опори проходять біля будинку, хворіють постійно лейкозом. А який негатив принесе нам сонячна електростанція біля села», - розповідає жінка.

В свою чергу присутній на громадських обговореннях директор і власник компанії-забудовника, яке мало намір побудувати сонячну електростанцію у Михайлівці, пообіцяв виділити землю для прогону худоби - 40 метрів, облаштувати ставок для напування тварин, а також зареєструвати установу в Миколаївському районі, аби податки йшли до місцевого бюджету.

Однак результатом громадських обговорень стало одноголосне рішення присутніх - проти зміни цільового призначення ділянки.