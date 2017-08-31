В Николаеве ко Дню знаний цветы не подорожают

1-го Сентября в Николаеве продавцы цветов уже не ожидают «цветочного бума», даже несмотря на то, что начало учебного года – праздник, который не чужд никому. Ни для кого не секрет, что на сегодня цветы – дорогое удовольствие, которое не каждому по карману. Продавцы цветочных лавок жалуются, что спрос на их товар упал из-за финансовых проблем горожан. Ведь финансовые трудности привели к тому, что продавцы цветов стали закупать товар в меньших объемах, чтобы не быть в «минусах».

Журналист «Николаевских Известий» пообщалась с продавцами цветов и узнала, какие цветы покупают на День Знаний и на какую сумму рассчитывают.

В Николаеве на цветочном рынке, который расположен на пересечении улиц Спасская и Лягина, в ассортименте розы, альстромерия и хризантемы разных видов.

Стоимость цветка зависит, прежде всего, от вида и длины ножки цветка. К примеру, хризантемы – от 20 до 75 гривен/веточку, роза – от 10 до 70 гривен/веточку, альстромерия – 25 гривен за веточку. Каждое утро продавцы мастерят букеты, стоимость которых, от 100 до 500 гривен.

Также, для разнообразия в ассортименте имеются цветы в маленьких деревянных корзинках ценой от 120 гривен. Со слов продавца, которая не захотела представиться, ко Дню знаний цветы дорожать не будут, ведь на данное время спрос на них очень маленький.

— Несколько лет назад, перед 1-м Сентября в цветочных магазинах буквально не было отбоя от клиентов, но сейчас люди обходятся без этого. Родители покупают в основном бюджетный вариант цветов – одну хризантему за 25 гривен, и на этом все. Конечно, в Николаеве есть зажиточные люди, которые могут купить учительнице букет и за 300, и за 500 гривен, но таких мало. Сегодня ребенка одеть в школу нужно, а цветы могут подождать. Могу сказать, что дорожать цветы не будут, ведь спрос на них и так маленький. Отвечу, почему цветы в общем дорожают: нам завозят их уже дорогими, а мы потом поднимаем цену еще на несколько гривен, чтобы себе пару копеек осталось на проживания, — рассказала продавец.

Так, женщина отметила, что в этом году спрос на цветы был только на Новый год и 8-е Марта, именно в эти два праздника продавцы цветов смогли хорошо заработать. Чего ожидать от жителей Николаева во время празднования Дня Знаний продавцы даже не представляют, но все же надеются, что праздник не пройдет мимо их товара.