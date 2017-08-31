Курс доллара в Украине пошел в рост после обвала

31.08.17 09:13Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

Американская валюта подорожала, зато евро стал дешевле в официальных курсах Национального банка.

На сегодня, 31 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,57 грн;

1 евро – 30,48 грн;

10 российских рублей – 4,35 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, вырос на 13 копеек, повысившись до уровня двухнедельной давности. При этом на прошлой неделе доллар падал на годовое "дно".

Курс евро упал на 17 копеек, что не компенсировало суммарный рост с начала недели на 69 копеек. Как известно, в первую очередь, рост курса евро в Украине связан с подорожанием европейской валюты к доллару.

Российский рубль "поправился" на копейку.

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