В Николаеве под горсоветом пикетируют защители животных и почитатели Сенкевича
|31.08.17 10:47
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31 августа, накануне сессии Николаевского городского совета, под зданием собрались люди с плакатами, чтобы поддержать мэра Александра Сенкевича и защитить бродячих животных от истребления
Сегодня депутаты будут голосовать за сокращение численности животных или за строительство приюта. Депутат городского совета Владислав Ентин отметил, что постарается внести в повестку дня вопрос о недоверии директору КП «Центр защиты животных» Людмиле Ткач.
Также, давно назревает вопрос импичмента мэру Николаева Александру Сенкевича. Проект решения о досрочном прекращении полномочий городского головы был включен в повестку дня сессии еще 10 июля. Депутатам предлагают освободить Сенкевича от занимаемой должности и вывести его из состава исполнительного комитета Николаевского городского совета.
Сам же городской голова Александр Сенкевич назвал проект решения о выражении недоверия мэру незаконным и заявил, что не собирается включать его в повестку дня пленарного заседания сессии 31 августа.
Если данный вопрос все же вынесут на рассмотрение и депутаты проголосуют за проведение процедуры импичмента, осуществлять полномочия городского головы будет секретарь горсовета Татьяна Казакова.