В Николаеве под горсоветом пикетируют защители животных и почитатели Сенкевича

31 августа, накануне сессии Николаевского городского совета, под зданием собрались люди с плакатами, чтобы поддержать мэра Александра Сенкевича и защитить бродячих животных от истребления

Сегодня депутаты будут голосовать за сокращение численности животных или за строительство приюта. Депутат городского совета Владислав Ентин отметил, что постарается внести в повестку дня вопрос о недоверии директору КП «Центр защиты животных» Людмиле Ткач.

Также, давно назревает вопрос импичмента мэру Николаева Александру Сенкевича. Проект решения о досрочном прекращении полномочий городского головы был включен в повестку дня сессии еще 10 июля. Депутатам предлагают освободить Сенкевича от занимаемой должности и вывести его из состава исполнительного комитета Николаевского городского совета.

Сам же городской голова Александр Сенкевич назвал проект решения о выражении недоверия мэру незаконным и заявил, что не собирается включать его в повестку дня пленарного заседания сессии 31 августа.

Если данный вопрос все же вынесут на рассмотрение и депутаты проголосуют за проведение процедуры импичмента, осуществлять полномочия городского головы будет секретарь горсовета Татьяна Казакова.