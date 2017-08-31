Синоптики: в Николаев вернется тепло, но ненадолго

Погода не совсем радует отдыхающих своим температурным режимом. Но тепло ушло, чтобы вернуться, и уже в выходные дни снова ненадолго наступит лето.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометцентре.

31 августа, в четверг, по области и Николаеву осадков не ожидается. Температура воздуха ночью сохранится в пределах 8-13° тепла, днем она повысится до 23-25°. Ветер будет преобладать северный, умеренный, 7-12 м/с.

1 сентября, в День знаний, утро будет прохладным, а днем столбики термометров поднимутся до +25°. Во второй половине дня по Николаевской области местами возможны небольшие кратковременные дожди. В Николаеве существенных осадков не ожидается. Ветер слабый, неустойчивый.

Суббота и воскресенье порадуют летним теплом.

По городу и области сохраняется высокий уровень пожароопасности.

Температура воды в реке Ю. Буг и в море возле Очакова составляет 20-21˚.