Депутати Опозиційного блоку зірвали сесію

У Миколаєві депутати фракції «Опозиційний блок» покинули сесійну залу, тим самим зірвавши проведення сесії

Про це повідомляє кореспондент «Миколаївської Правди».

Перед початком сесії Миколаївської міської ради керівник міської парторганізації «Опозиційний Блок» Андрій Яковлєв звернувся до депутатського корпусу.

«Події, які відбулися за останній час в місті Миколаєві, — безпрецедентний тиск, який влаштували правоохоронні органи виключно депутатам «Опоблоку». Це ніщо інше, як спроба розправи напередодні нового політичного сезону і напередодні дострокових виборів до парламенту. Проти нас вже неодноразово використовувалися методи, що порушують закон, але ми завжди стояли на позиції, що закон понад усе», — заявив Андрій Яковлєв.

Він, висловлюючи позицію фракції, зажадав від правоохоронних органів провести розслідування по ряду замахів на депутатів-опозиціонерів і фракція покинула сесійну залу.