Депутати Опозиційного блоку зірвали сесію

31.08.17 11:43Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

У Миколаєві депутати фракції «Опозиційний блок» покинули сесійну залу, тим самим зірвавши проведення сесії

Про це повідомляє кореспондент «Миколаївської Правди».

Перед початком сесії Миколаївської міської ради керівник міської парторганізації «Опозиційний Блок» Андрій Яковлєв звернувся до депутатського корпусу.

«Події, які відбулися за останній час в місті Миколаєві, — безпрецедентний тиск, який влаштували правоохоронні органи виключно депутатам «Опоблоку». Це ніщо інше, як спроба розправи напередодні нового політичного сезону і напередодні дострокових виборів до парламенту. Проти нас вже неодноразово використовувалися методи, що порушують закон, але ми завжди стояли на позиції, що закон понад усе», — заявив Андрій Яковлєв.

Він, висловлюючи позицію фракції, зажадав від правоохоронних органів провести розслідування по ряду замахів на депутатів-опозиціонерів і фракція покинула сесійну залу.

Похожие новости

02.08.17 20:20Будет создана рабочая группа по вопросу передачи «Николаевоблтеплоэнерго» в собственность города

02.08.17 19:40Депутаты горсовета согласились выделить десять млн грн на погашение долгов по зарплате на «Николаевоблтеплоэнерго»

02.08.17 19:20Депутат облсовета Невенчанный против Виктории Москаленко

13.07.17 12:45Депутаты Николаевского горсовета трижды признают РФ агрессором

09.02.17 11:14Сессия Николаевского городского совета. Он-лайн трансляция

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 31.08.2017

Закругление верхнее-левое

15:45Ученые выяснили, какое питание избавит от депрессии

15:27Социолог объяснила, каким будет новый майдан

15:13В Украине ужесточили наказание за нелегальную вырубку леса

14:41Сенкевич утверждает, что "Мультик" не оказывал давления на депутатов

14:23В Киеве задержали банду грузин-разбойников

14:00СБУ расследует два покушения на Порошенко

13:41Порошенко подписал закон о кибербезопасности

13:22Савченко о возможном роспуске горсовета

13:00Сенкевич высказался о протесте Оппозиционного блока

12:37Артем Ильюк заявил, что городскому совету нужна перезагрузка

12:24Генпрокурор Луценко с рабочим визитом посетит Николаевскую область

11:43Депутати Опозиційного блоку зірвали сесію

11:18Украина пожаловалась на Россию в Совбез ООН

11:04Синоптики: в Николаев вернется тепло, но ненадолго

10:47В Николаеве под горсоветом пикетируют защители животных и почитатели Сенкевича

10:31Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:23У Маріуполі обиратимуть запобіжний захід злочинному угруппуванню на чолі з Михайлом Тітовим

10:0031 августа - День Блога

09:45Накануне вероятного импичмента Сенкевич пошел на телевидение: ради него даже изменили программу передач

09:33Ученые выяснили, к какой болезни ведут частые пробуждения по ночам

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.08.17 16:043580

Работники завода им. 61 коммунара пришли под ОГА, чтобы вручить требования по зарплате лично Гройсману

17.08.17 16:203430

Мужчина на Крещатике передумал прыгать с отеля

17.08.17 16:403950

С начала года в Украине закрылось 500 банковских отделений

17.08.17 16:593070

В Барселоне микроавтобус наехал на людей

Самые читаемые

17.08.17 20:0526810

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:009480

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

18.08.17 18:235740

Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах винограда

22.08.17 11:475630

Нацгвардия прибыла в Николаев обновленной

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама