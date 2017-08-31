Артем Ильюк заявил, что городскому совету нужна перезагрузка

«Оппозиционный блок» в Николаеве – это власть, и именно они несут ответственность за все происходящее. Городскому совету, в котором депутаты не могут или не хотят контролировать исполнительную власть, которую сами и назначили нужна перезагрузка

Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат Украины, лидер Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк, сообщает Шиповник.

– Когда я слышу, что «Оппозиционный блок» в Николаеве ‒ это оппозиция, то даже у меня, привыкшему к их постоянному вранью, кровь леденеет в жилах от этого цинизма. Оппоблок в Николаеве ‒ это власть! Полноценная, устоявшаяся и диктующая свои условия. Именно они сформировали исполком, именно их фракция утвердила заместителей мэра, именно ОБ управляет мэром и без них не решается в городе ни один вопрос, – написал парламентарий.

Также, он отметил, что поскольку ключевые позиции в управлении городом занимают депутаты из «ОБ», то именно они несут ответственность за происходящее в городе.

– Депутаты из ОБ становятся вице-мэрами, главами районных администраций, заместителями начальников управлений, руководителями ЖЭКов и коммунальных предприятий. Вы где-нибудь видели, чтобы оппозиции отдавали ключевые позиции в управлении городом? И именно поэтому «Оппозиционный блок» в Николаеве ‒ это власть. Они несут ответственность за все происходящее в городе. И именно из-за них наш город постоянно будоражит, вследствие чего страдают люди. А молчаливая и реальная оппозиция «БПП» и «Наш край» ‒ беспомощны и не интересны. Есть только небольшое количество депутатов из разных фракций, не боящихся реально отстаивать интересы своих избирателей. Так, может, дело и не в мэре? – заявил Артем Ильюк.

Подытожив, он добавил, что Николаеву нужна перезагрузка:

– Может, проблема в городском совете, депутаты которого не могут или не хотят контролировать исполнительную власть, которую сами и назначали. Может, Николаеву нужна перезагрузка – роспуск горсовета?