Сенкевич высказался о протесте Оппозиционного блока

Николаевский городской голова Александр Сенкевич не считает, что в заявлении «Оппозиционного блока», фракция которого покинула сегодняшнюю сессию в знак протеста против обысков по делу «Мультика», есть только политический популизм

Об этом в комментарии журналистам, передает Інше.ТВ.

– Поверьте, из того, что сказал представитель фракции «Оппозиционный блок», я бы не сказал, что всё, что было озвучено, это не реально. Мы видим действительно, что городскому голове вручаются протоколы о коррупции, пять человек из Киева приезжают, чтобы вручить ему, дважды приезжают. При этом какие-то резонансные преступления или преступления, которые сделаны против депутатов городского совета, они не раскрыты, и мы даже не видим какую-то работу, анонсов, — сказал мэр.

– Правоохранительным органам стоит сконцентрироваться не только на работе над депутатами, над городским советом, но и на работе над теми, кто мешает им осуществлять эту деятельность, — добавил он.

Что касается задержаний Михаила Титова, Алексея Пелипаса и других николаевцев, то это Александр Сенкевич комментировать не стал, заметив, что вину того или иного человека устанавливается суд.

– Комментировать что-либо по задержанию, обвинять кого-либо в чём-либо я не буду, хотя бы по одной причине, что действительно в этот же деннь по случайному стечению обстоятельств проводилась выемка документов в Департаменте ЖКХ по заявлению депутата Ентина, который сообщил о том, что «Центрлифт» разворовывает бюджетные средства вместе с Департаментом ЖКХ. Парадокс в том, что те вопросы, на которые он ссылается, по ним даже не было оплачено, нет ни актов выполненных работ, ни факта проплаты, есть только заключенные договора. То есть, факта преступления нет, но при этом по заявлению было заведено уголовное дело, изъяты документы. Вину любого человека устанавливает суд, — сказал он.

По словам мэра, на него лично Михаил Титов не оказывал никакого давления, как и на часть его фракции.

– Ни на меня лично, ни, насколько мне известно, на фракцию «Самопомич», членом партии которой я являюсь, есть там десять человек, семь из которых всё ещё остаются фракцией, и три человека (Сергей Исаков, Ростислав Филевский и Татьяна Суслова) так называемые изгои, которым по большому счёту, по моему мнению, чем хуже в городе, тем лучше им… — сказал он.