Сенкевич утверждает, что "Мультик" не оказывал давления на депутатов

Мэр Николаева воздержался от комментария относительно резонансных событий 29 августа по «ликвидации ОПГ «Мультика«, отметив, что вину того или иного человека устанавливается исключительно суд, но заверил: ни на него, ни на политсилу, которую он представляет, задержанный Михаил Титов никакого давления не оказывал

Об этом сообщает "БлиNКом".

– Комментировать что-либо по задержанию, обвинять кого-либо в чём-либо я не буду, хотя бы по одной причине, что действительно в этот же день по случайному стечению обстоятельств проводилась выемка документов в Департаменте ЖКХ по заявлению депутата, который сообщил о том, что «Центрлифт» разворовывает бюджетные средства вместе с Департаментом ЖКХ. Парадокс в том, что те вопросы, на которые он ссылается, по ним даже не было оплачено, нет ни актов выполненных работ, ни факта проплаты, есть только заключенные договора. То есть, факта преступления нет, но при этом по заявлению было заведено уголовное дело, изъяты документы. Вину любого человека устанавливает суд, — сказал он.

Что касается Михаила Титова, с которым ранее Сенкевич встречался дважды как с представителем николаевского бизнеса, а не с криминальным авторитетом, то, по словам мэра, Титов не оказывал никакого давления ни на него, ни на представителей фракции «Самопомощи»

– Ни на меня лично, ни на фракцию «Самопомич», членом партии которой я являюсь, — заверил мэр.