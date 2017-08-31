В Украине ужесточили наказание за нелегальную вырубку леса

31.08.17 15:13Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

В Украине ужесточили ответственность за нарушение требований охраны природных лесов и незаконную вырубку деревьев

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности за незаконную вырубку леса. Такие изменение предусмотрены подписанным президентом законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Реализация закона будет способствовать сохранению природных ценностей европейского значения, в частности лесов, в рамках выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат», – отметили в Администрации президента. В частности, в законе четко определяются понятия «природные леса», «леса», «квазипралеса» и устанавливается особый правовой режим их сохранения и охраны.

Законом запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка дорог, выпас скота, промышленная заготовка лесных продуктов, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны). За нарушение таких требований вводится административная ответственность.

Законом также внесены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконную порубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда.

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