17.08.17 20:353160
Губернатор Николаевщины предлагает снести здание вокзала и построить новое
|31.08.17 17:57
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Такую точку зрения сегодня, 31 августа, высказал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко на презентации концепции развития общественного пассажирского транспорта.
Такую точку зрения сегодня, 31 августа, высказал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко на презентации концепции развития общественного пассажирского транспорта.
«Я не вижу там реконструкции, я вижу, что это здание надо сносить и построить открытое здание европейского уровня, но за небольшие деньги, с минимальными усилиями, с легкими конструкциями», — сказал Алексей Савченко.
По его словам, он сейчас ведет переговоры с Министром инфраструктуры Владимиром Омеляном о реализации этого проекта в следующем году, передает Inshe.tv
Возможно, понадобится софинансирование областного бюджета — 10% от стоимости проекта. Сам же проект, как сказал А.Савченко, будет стоить 250-300 млн.грн.
«Надеюсь, в следующем году мы получим», — сказал губернатор.