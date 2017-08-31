Губернатор Николаевщины предлагает снести здание вокзала и построить новое

Такую точку зрения сегодня, 31 августа, высказал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко на презентации концепции развития общественного пассажирского транспорта.

«Я не вижу там реконструкции, я вижу, что это здание надо сносить и построить открытое здание европейского уровня, но за небольшие деньги, с минимальными усилиями, с легкими конструкциями», — сказал Алексей Савченко.

По его словам, он сейчас ведет переговоры с Министром инфраструктуры Владимиром Омеляном о реализации этого проекта в следующем году, передает Inshe.tv

Возможно, понадобится софинансирование областного бюджета — 10% от стоимости проекта. Сам же проект, как сказал А.Савченко, будет стоить 250-300 млн.грн.

«Надеюсь, в следующем году мы получим», — сказал губернатор.