Губернатор Николаевщины предлагает снести здание вокзала и построить новое

31.08.17 17:57Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Такую точку зрения сегодня, 31 августа, высказал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко на презентации концепции развития общественного пассажирского транспорта.

«Я не вижу там реконструкции, я вижу, что это здание надо сносить и построить открытое здание европейского уровня, но за небольшие деньги, с минимальными усилиями, с легкими конструкциями», — сказал Алексей Савченко.

По его словам, он сейчас ведет переговоры с Министром инфраструктуры Владимиром Омеляном о реализации этого проекта в следующем году, передает Inshe.tv

Возможно, понадобится софинансирование областного бюджета — 10% от стоимости проекта. Сам же проект, как сказал А.Савченко, будет стоить 250-300 млн.грн.

«Надеюсь, в следующем году мы получим», — сказал губернатор.

Похожие новости

23.06.17 20:16Ремонт автодороги Калиновка-Снигирёвка-Березнеговатое все-таки состоится

07.06.17 13:29Савченко раскритиковал Сенкевича и дал распоряжение обустроить причал на Нижнем Баме (ВИДЕО)

30.04.17 12:48На всех въездах в Николаев появились усиленные патрули

22.04.17 09:29Губенатор Николаевщины считает, что проблемы областной детской больницы не его дело

17.03.17 19:29Олексій Савченко ознайомився з роботою заводу «Північний» компанії "Agrofusion"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 31.08.2017

Закругление верхнее-левое

20:25Шутка дня: украинцы назвали имя следующего президента

20:127 причин выгорания на работе

19:57В Одессе драка с иностранцем в парикмахерской вылилась в стрельбу: появились фото и видео

19:48Ленинград снял клип с футболистом и журналистом

19:33ФОТОФАКТ. В Киеве неизвестные экстремалы залезли на тросы Южного моста

19:21Гройсман рассчитывает получить 50 млн евро от ЕС на Фонд энергоэффективности

19:07Миссия МВФ прибудет в Украину 12 сентября

18:55Пять главных причин, почему лучше спать без одежды

18:42В Польше собрали более 100 тысяч на лечение украинца, в Люблине

18:31Названа еда, делающая запах мужчины более сексуальным

18:19Нацсовет пригрозил Интеру санкциями

18:08Во Вьетнаме открыли самый большой зоопарк с отелем

17:57Губернатор Николаевщины предлагает снести здание вокзала и построить новое

17:467 домашних средств от одышки

17:34Нобелевские лауреаты назвали главные угрозы науке и человечеству

17:21На Львовщине парень убил девушку из-за насмешек после секса

17:13В Париже открыли парк для прогулок голышом

16:58Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп: огромная фура сбила двух велосипедистов

16:46Под Киевом освободившийся досрочно уголовник изнасиловал ребенка

16:00Киев получил три миллиарда за продажу облэнерго

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.08.17 20:353160

В Украине продолжает дорожать свинина

17.08.17 20:503960

АТОшников планировали обвинить в российских терактах

17.08.17 21:002940

Вы должны по максимуму: в Николаеве Гройсман призвал губернаторов и мэров обновлять технику и качественно убирать дороги

18.08.17 08:043160

Минулої доби гарячою точкою в зоні АТО стала Авдіївська «промка»: є поранені

Самые читаемые

20.08.17 20:009560

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

18.08.17 18:235840

Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах винограда

22.08.17 11:475780

Нацгвардия прибыла в Николаев обновленной

18.08.17 18:525660

Известно, сколько семей в Украине получают жилищные субсидии

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама