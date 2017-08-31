В Польше собрали более 100 тысяч на лечение украинца, в Люблине

За каждый день пребывания в больнице Евгений платит 250 злотых.

На лечение студента из Украины Евгения, которого избили в академическом городке Люблина, собрали около 105 тысяч гривен. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что после избиения Евгений нуждается в операции на челюсти. Ее стоимость – 10 тыс злотых (около 70 тыс грн). Также за каждый день пребывания в больнице надо платить 250 злотых (1750 грн).

В то же время срок страхового полиса студента завершился еще 10 августа, а новый он не смог купить за нехватки средств.

Чтобы помочь Евгению, фонд Homo Faber, который занимается защитой прав человека, в среду, 30 августа, объявил в интернете о сборе средств на лечение украинца. За сутки 250 человек пожертвовали более 15 тыс злотых (около 105 тыс грн).