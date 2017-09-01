В Украине растет производство яиц

За первое полугодие 2017 года в Украине произвели почти 10 млрд штук яиц.

В Украине за январь-июль 2017 года произведено 9,41 млрд шт. яиц от птицы всех видов, что на 84,9 млн шт. больше аналогичного периода 2016 года.

Об этом сообщает Межрегиональный Союз птицеводов и кормопроизводителей Украины.

Отмечается, что сельскохозяйственные предприятия произвели 4,72 млрд шт. яиц, что на 20,5 млн шт. больше января-июля 2016. В то же время, хозяйства населения произвели 4,69 млрд шт., что на 64,4 тыс. тонн больше прошлого года.

При этом сельскохозяйственные предприятия Киевской, Хмельницкой и Херсонской области произвели наибольшее количество яиц. Так, в Киевской области произвели 1,38 млрд шт. яиц (+3,4%), в Хмельницкой — 588 млн шт. (+5,5%), в Херсонской — 397,5 млн шт. (-26,9%).

Напомним, что в Украине за январь-июль 2017 года произведено 1,29 млн тонн мяса всех видов в убойном весе, что на 5,2 тыс. тонн выше соответствующего периода 2016 г.