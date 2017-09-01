Коллектив «Николаевоблтеплоэнерго» требует созвать внеочередную сессию горсовета

01.09.17 11:23Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Коллектив «Николаевоблтеплоэнерго» призывает депутатов Николаевского городского совета собраться на внеочередную сессию.

На официальной странице предприятия в Фейсбуке размещено обращение трудового коллектива к депутатам Николаевского горсовета, передает Инше.ТВ.

«Мы, рабочий коллектив ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», который насчитывает более одной тысячи человек, обращаемся к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу и депутатам Николаевского городского совета вне зависимости от партий и политических взглядов.

Сегодня мы оказались в ситуации, когда не состоявшаяся сессия Николаевского горсовета поставила под сомнение успешный старт отопительного сезона, до которого осталось 1,5 месяца.

Предприятие находится в ситуации, когда оно уже не областное, но еще не городское. И самостоятельно закончить подготовку к пуску отопления мы не сможем, несмотря на все наши старания. Ведь финансовое положение «Николаевоблтеплоэнерго» работает против нас. И только с помощью города мы сможем успешно справиться с поставленной задачей и оправдать ожидания наших абонентов, жителей города Николаева.

Поэтому мы обращаемся к Александру Сенкевичу с просьбой как можно скорее назначить внеочередную сессию, на которую вынести вопрос о принятии в коммунальную собственность города ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Мы также обращаемся к депутатскому корпусу с просьбой прийти на эту сессию и поддержать проект решения, который касается не только «Николаевоблтеплоэнерго», но и всех тех горожан, которые являются нашими абонентами.

Сегодня только от вас зависит, будет ли тепло в домах горожан вовремя», — сказано в обращении.

Похожие новости

08.04.17 14:52Губернатор Савченко уверен, что передача городу Облтеплоэнерго позволит снизить тариф

30.03.17 13:29Губернатор Николаевщины предложил провести сессию облсовета в зоне АТО

24.07.14 19:52SOS: Вице-президент МФК «Николаев» Олег Киршов выступил с открытым обращением

23.02.14 17:41Ответственность за события в Украине лежит на Януковиче и его ближайшем окружении – заявление фракции Партии регионов

21.02.14 18:12Депутаты Николаевского горсовета приняли обращения – к Верховной Раде Украины и к николаевцам

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 01.09.2017

Закругление верхнее-левое

13:15Почему "Оппоблок" покинул сессию Николаевского горсовета? (ВИДЕО)

12:51Смертельное ДТП в Николаевской области: Mitsubishi влетел в шлагбаум и перевернулся

12:32Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО

11:39МФК "Николаев" проиграл "Ингульцу"

11:23Коллектив «Николаевоблтеплоэнерго» требует созвать внеочередную сессию горсовета

11:00На Донбасі загинув боєць АТО з Миколаївщини

10:45В Украине растет производство яиц

10:23Во Львове в два раза подорожал вывоз мусора

09:55Нацсовет вынес предупреждение телеканалам группы "Интер"

09:03Курс валют на 1 сентября

08:49В Украину придут еще три лоукостера

08:33Страшную смерть одессита сняли на видео: удары ножом в шею, живот и между ребер

08:001 сентября - День знаний

 31.08

21:20В Альпах при восхождении погибли пять альпинистов

21:06В Великобритании слепой мужчина обвиняется в просмотре детской порнографии

21:00Суд заарештував "Мультика" та його партнерів

20:43ВИДЕО. «Скажите, пожалуйста»: вечер русской поэзии в николаевском театре

20:37В Бразилии столкнулись 36 автомобилей

20:25Шутка дня: украинцы назвали имя следующего президента

20:127 причин выгорания на работе

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.08.17 13:363020

Ахметов выкупил блокпакеты акций еще двух облэнерго

18.08.17 13:503090

Миколаївські патрульні затримали неадекватного злодія

18.08.17 14:084250

Настю Каменських у бікіні порівняли з Кім Кардаш'ян (ФОТО)

18.08.17 14:274790

Ревизия "Метро" в Николаеве закончилась двумя нарядами полиции

Самые читаемые

20.08.17 20:009780

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

22.08.17 11:476220

Нацгвардия прибыла в Николаев обновленной

18.08.17 18:235990

Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах винограда

18.08.17 18:525830

Известно, сколько семей в Украине получают жилищные субсидии

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама