Коллектив «Николаевоблтеплоэнерго» требует созвать внеочередную сессию горсовета

Коллектив «Николаевоблтеплоэнерго» призывает депутатов Николаевского городского совета собраться на внеочередную сессию.

На официальной странице предприятия в Фейсбуке размещено обращение трудового коллектива к депутатам Николаевского горсовета, передает Инше.ТВ.

«Мы, рабочий коллектив ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», который насчитывает более одной тысячи человек, обращаемся к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу и депутатам Николаевского городского совета вне зависимости от партий и политических взглядов.

Сегодня мы оказались в ситуации, когда не состоявшаяся сессия Николаевского горсовета поставила под сомнение успешный старт отопительного сезона, до которого осталось 1,5 месяца.

Предприятие находится в ситуации, когда оно уже не областное, но еще не городское. И самостоятельно закончить подготовку к пуску отопления мы не сможем, несмотря на все наши старания. Ведь финансовое положение «Николаевоблтеплоэнерго» работает против нас. И только с помощью города мы сможем успешно справиться с поставленной задачей и оправдать ожидания наших абонентов, жителей города Николаева.

Поэтому мы обращаемся к Александру Сенкевичу с просьбой как можно скорее назначить внеочередную сессию, на которую вынести вопрос о принятии в коммунальную собственность города ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Мы также обращаемся к депутатскому корпусу с просьбой прийти на эту сессию и поддержать проект решения, который касается не только «Николаевоблтеплоэнерго», но и всех тех горожан, которые являются нашими абонентами.

Сегодня только от вас зависит, будет ли тепло в домах горожан вовремя», — сказано в обращении.