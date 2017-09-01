Почему "Оппоблок" покинул сессию Николаевского горсовета? (ВИДЕО) Руководитель городской организации партии "Оппозиционный блок" Андрей Яковлев, являющийся также депутатом, ответил на вопросы по поводу "демаршка" 31 августа на несостоявшейся "сессии импичмента". В частности, Яковлев в программе "Добрый вечер" рассказал, почему "Оппозиционный блок" покинул сессию городского совета и когда вернётся, чего ждут оппозиционеры от приезда генпрокурора Юрия Луценко, какое у ячейки отношение к заявлению главы Николаевской ОГА Алексея Савченко про необходимость перевыборов в горсовет и о многом другом. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама