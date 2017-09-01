18.08.17 13:363020
Почему "Оппоблок" покинул сессию Николаевского горсовета? (ВИДЕО)
|01.09.17 13:15
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Руководитель городской организации партии "Оппозиционный блок" Андрей Яковлев, являющийся также депутатом, ответил на вопросы по поводу "демаршка" 31 августа на несостоявшейся "сессии импичмента".
Руководитель городской организации партии "Оппозиционный блок" Андрей Яковлев, являющийся также депутатом, ответил на вопросы по поводу "демаршка" 31 августа на несостоявшейся "сессии импичмента".
В частности, Яковлев в программе "Добрый вечер" рассказал, почему "Оппозиционный блок" покинул сессию городского совета и когда вернётся, чего ждут оппозиционеры от приезда генпрокурора Юрия Луценко, какое у ячейки отношение к заявлению главы Николаевской ОГА Алексея Савченко про необходимость перевыборов в горсовет и о многом другом.