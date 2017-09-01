Синоптик рассказал, какой будет осень в Украине

01.09.17 16:26Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Осенью ожидаются тепло, дожди и заморозки.

В сентябре в Украину придет бабье лето, в октябре ожидаются заморозки, а в ноябре – относительно теплая погода. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на народного синоптика Леонида Горбаня.

Так, по его данным, в первую неделю сентября среднесуточная температура в Украине составит +18 +19 градусов, днем воздух прогреется не более чем до +22. Уже 7 сентября ожидается похолодание – температура упадет на четыре градуса, а с 9 сентября усилится. В эти дни температура днем поднимется только до +12 +14 градусов.

По его прогнозу, в середине сентября на несколько дней в Украину придет бабье лето и температура составит +19 +21 градус. А с 17 сентября температура окончательно пойдет на спад.

"Дождить в стране будет с 8 по 13 сентября и в конце месяца – в 26–29-х числах", – дополнил прогноз Горбань.

Погодные сайты солидарны с народным синоптиком. По их данным, после 15 числа начнутся затяжные дожди во всех областях страны. Они продлятся от трех до десяти дней.

По словам синоптика, в первые две недели октября в Украине ожидаются дожди. Температурный максимум составит +17 градусов. Уже 15 октября будут первые заморозки. Но ближе к 20-м числам немного потеплеет. В последние дни октября ударят ночные морозы. Температура опустится до трех градусов ниже ноля.

В ноябре же стоит ожидать тепла.

"По моим расчетам, в ноябре температура будет чаще плюсовая, чем морозная", – сказал синоптик.

Кроме этого, он сообщил, что в начале месяца будет дождливо, а в конце ноября возможны заморозки.

Похожие новости

27.06.17 13:45В Николаевской области и Николаеве ожидаются грозы и дожди

16.06.17 15:39На выходных по всей Николаевской области пройдут сильные дожди

15.06.17 11:16Сегодня днем, 15 июня, будет прохладно,а местами-дождливо

22.04.17 11:24Долгожданное потепление: синоптики дали прогноз на неделю

03.04.17 14:14В Украину пришла летняя погода

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 01.09.2017

Закругление верхнее-левое

17:10К чему может привести сон с открытым ртом и как этого избежать

16:53Николаевцы, кому нужна стипендия от мэра?

16:31В Новой Зеландии пчеловод сел на улей без штанов

16:26Синоптик рассказал, какой будет осень в Украине

16:20Порошенко подписал закон о биометрии на границе

16:02Гройсман: "Не каждому нужно высшее образование"

15:35В Николаеве 7-летний мальчик отравился алкоголем

15:23Скончался актер из сериала Коломбо

14:49Ани Лорак снова выступит в России

14:36Николаевский зоопарк 9 сентября устроит черепашье новоселье

13:15Почему "Оппоблок" покинул сессию Николаевского горсовета? (ВИДЕО)

12:32Экс-мэр Славянска Штепа заявила об избиении в СИЗО

11:39МФК "Николаев" проиграл "Ингульцу"

11:23Коллектив «Николаевоблтеплоэнерго» требует созвать внеочередную сессию горсовета

11:00На Донбасі загинув боєць АТО з Миколаївщини

10:45В Украине растет производство яиц

10:23Во Львове в два раза подорожал вывоз мусора

09:55Нацсовет вынес предупреждение телеканалам группы "Интер"

09:03Курс валют на 1 сентября

08:49В Украину придут еще три лоукостера

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.08.17 17:203990

Теракт в Барселоне: задержан четвертый

18.08.17 17:353320

В Зайцево обстреляли украинских наблюдателей

18.08.17 17:503140

На Кинбурской косе браконьеры наловили рыбы на 100 тысяч гривен

18.08.17 18:003510

Николаевские рынки не платят налогов

Самые читаемые

20.08.17 20:009850

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

22.08.17 11:476330

Нацгвардия прибыла в Николаев обновленной

18.08.17 18:236050

Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах винограда

18.08.17 18:525900

Известно, сколько семей в Украине получают жилищные субсидии

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама