Синоптик рассказал, какой будет осень в Украине

Осенью ожидаются тепло, дожди и заморозки.

В сентябре в Украину придет бабье лето, в октябре ожидаются заморозки, а в ноябре – относительно теплая погода. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на народного синоптика Леонида Горбаня.

Так, по его данным, в первую неделю сентября среднесуточная температура в Украине составит +18 +19 градусов, днем воздух прогреется не более чем до +22. Уже 7 сентября ожидается похолодание – температура упадет на четыре градуса, а с 9 сентября усилится. В эти дни температура днем поднимется только до +12 +14 градусов.

По его прогнозу, в середине сентября на несколько дней в Украину придет бабье лето и температура составит +19 +21 градус. А с 17 сентября температура окончательно пойдет на спад.

"Дождить в стране будет с 8 по 13 сентября и в конце месяца – в 26–29-х числах", – дополнил прогноз Горбань.

Погодные сайты солидарны с народным синоптиком. По их данным, после 15 числа начнутся затяжные дожди во всех областях страны. Они продлятся от трех до десяти дней.

По словам синоптика, в первые две недели октября в Украине ожидаются дожди. Температурный максимум составит +17 градусов. Уже 15 октября будут первые заморозки. Но ближе к 20-м числам немного потеплеет. В последние дни октября ударят ночные морозы. Температура опустится до трех градусов ниже ноля.

В ноябре же стоит ожидать тепла.

"По моим расчетам, в ноябре температура будет чаще плюсовая, чем морозная", – сказал синоптик.

Кроме этого, он сообщил, что в начале месяца будет дождливо, а в конце ноября возможны заморозки.