Николаевцы, кому нужна стипендия от мэра?

Управление молодежной политики городского совета

С целью поиска, поддержки и улучшения условий интеллектуального развития талантливой молодежи в различных сферах жизни, на выполнение решений Николаевского городского совета от 05.04.2016 № 4/12 «Об утверждении Программы «Молодежь» на 2016-2018 годы» (с изменениями и дополнениями), управлением молодежной политики Николаевского городского совета начата работа по назначению (за период 2016-2017 учебного года) стипендии городского головы и городского совета для талантливых студентов, обучающихся в высших учебных заведениях и профессионально-технических училищах г. Николаева.

Об этом сообщает Корабелов.Инфо.

Кандидат на получение стипендии должен:

учиться в одном из высших или профессионально-технических учебных заведений. Николаева;

отмечаться успешным обучением по итогам 2016-2017 учебного года;

активно участвовать в общественной деятельности;

не получать других специальных стипендий в течение данного учебного года;

не находиться в академическом отпуске;

быть в возрасте до 35 лет на момент поступления пакета документов.

До 04.10.2017 года необходимо направить оформленный пакет документов управлению молодежной политики Николаевского городского совета по адресу: ул. Инженерная 1, каб. № 107 тел. 37-56-56, 37-57-04.

Конкурсный пакет документов включает в себя:

Письмо-направление;

Рекомендательное письмо;

Анкета — заявка в количестве 8-ми экземпляров высшего учебного заведения или профессионально-технического училища по согласованию руководителя органа студенческого самоуправления (анкету просим предоставлять в печатном и электронном виде по адресу: otd.molod.mk@ukr.net).

Копии дипломов или грамот о победе в конкурсах, фестивалях, олимпиадах за учебный год, в котором назначается стипендия.

Копия паспорта (1,2 страница).

Ходатайство для установления стипендии (может быть возбуждено и общественной организацией по согласованию и направлению высшего учебного заведения или профессионально — технического училища).